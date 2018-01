´Vinicio Botique´ prenderà il posto di ´Peter Pan´

Centro - Va via uno e ne arriva subito un altro; neanche il tempo di chiudere definitivamente e già sappiamo chi utilizzerà gli spazi che attualmente (ancora per pochi giorni) sta occupando il negozio di abbigliamento per bambini 'Peter Pan'.



Come avevamo già anticipato, la vendita totale per la cessazione dell'attività è stata infatti confermata ed è attiva dal 18 novembre. Il negozio resterà aperto fino al 15 gennaio, in modo da avere il tempo di disfarsi del materiale. Bazzicando nella zona è però emersa la notizia che l'eterno giovane non andrà via per sempre ma si trasferirà in riviera, per la precisione a Santa Margherita Ligure.



Ed ecco che al suo posto ad arrivare negli spazi di 'Peter Pan' sarà lo store Vinicio. Il noto imprenditore legnanese, cultore del bello attraverso brand internazionali, che già è presente in Galleria Renato de Barbieri ha acquistato gli spazi che prima occupava il negozio d'abbigliamento per bambini. Quindi non si tratta di una new entry ma di una realtà consolidata già da più di un anno che ora è in continua espansione.