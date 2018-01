Apre un nuovo take away di cucina genovese

Centro - Arriva a Genova un nuovo take away di cucina genovese e mediterranea: il suo nome è

'Sprescia', e lo potrete trovare in via Macelli di Soziglia 32. Come avrete immaginato, nome non è casuale, il ristoro infatti è il posto ideale per chi ha fretta ma nel contempo ha anche la voglia di assaggiare piatti tradizionali genovesi.



Le ricette gastronomiche che troverete in tavola sono figli di Simone Manzi e Ornella Bacigalupi. Si tratta di uno dei nuovi locali che, insieme ad altri, sta provando a rivitalizzare la zona della Maddalena vi suggeriamo di provarlo e farci un salto se siete in pausa pranzo e avete sprescia di mangiare veloce e bene.



Foto di: Antonio Paesanti