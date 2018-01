Banchetto notturno sotto il monumento di Colombo

Centro - "Sono appena arrivata a Principe con il treno delle 21.44. Sono quasi le 22 e la prima cosa che mi trovo davanti, appena uscita dalla stazione, è un gruppetto composto da una decina di persone che banchetta con bevande e cibo di fronte al monumento di Cristoforo Colombo, oltre le catene lì posizionate per non essere oltrepassate.



Sono sincera, non so se questo si possa fare o no, io non posso giudicarlo come non giudico queste persone. Spero solo che questi individui si preoccupino, una volata finito di mangiare tutti insieme, anche di pulire quello che hanno lasciato per terra".



Quella che avete appena letto è una lettera inviata ieri sera alla redazione di Genova Post da una nostra lettrice con allegata una foto che, come potrete vedere con i vostri occhi, parla chiaro. Stando a quanto riportato, la donna, una volta arrivata a Genova, si è trovata di fronte un gruppo folto di persone che mangiava e beveva sotto il monumento di Colombo.



Riportiamo quindi prontamente questa segnalazione della lettrice sperando anche noi come la signora che le persone citate si siano preoccupate poi di pulire quello che hanno lasciato in giro.