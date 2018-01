Chiude un altro negozio in Galleria Mazzini

Centro - La notizia della chiusura del negozio di abbigliamento per bambini 'Peter Pan' situato in Galleria Mazzini con un'apertura che si affaccia anche su via Roma, ha scosso gran parte dei genovesi, i quali non si sarebbero mai aspettati l'arrivo di una notizia del genere prima delle vacanze natalizie.



Quando, pochi mesi fa, siamo passati dallo stesso 'Peter Pan' per capire meglio la situazione dei lavoratori era arrivata notizia che tra i negozi su cui girava voce una probabile chiusura c'era anche la "Latteria" di Galleria Mazzini, anch'esso un negozio d'abbigliamento per bambini.



Quando ci siamo presentati a chiedere la commessa non ha voluto fornire informazioni a riguardo dicendo di non a conoscenza della reale situazione. In questi giorni però se transitate per la Galleria noterete come le saracinesche sono chiuse e dentro non c'è più nulla. Stando a quanto comunicano i commercianti della zona la "Latteria" ha chiuso a Natale ed è un altro negozio che saluta così la nostra città.