Chiude un ristorante nel Centro Storico: «Pessime condizioni igieniche»

Centro - Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato Prè, coadiuvati da personale della Guardia di Finanza, dalla pattuglia mista Polizia-Esercito e da personale della ASL 3 Genovese – Sicurezza e Igiene Alimentare, hanno svolto un servizio straordinario finalizzato al controllo degli esercizi commerciali nel centro storico.



Sanzioni - «Nello specifico gli agenti hanno controllato un ristorante di Salita San Paolo a conduzione italiana e una polleria di nuova apertura di via Prè. Per il primo è stata disposta l’immediata chiusura per le pessime condizioni igieniche, il rinvenimento di alimenti congelati non correttamente conservati e di prodotti ittici privi di tracciabilità, immediatamente sequestrati. Al titolare sono stati notificati verbali di contestazione per oltre 3.500 euro. Nel secondo locale sono state riscontrate alcune anomalie la cui risoluzione sarà verificata nei prossimi giorni. Nel complesso gli agenti hanno identificato undici persone, di cui una sanzionata dopo essere stata trovata in possesso di 3,16 grammi di hashish per uso personale».