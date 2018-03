Centro - Il Libraccio apre un nuovo punto vendita in via Cairoli 2, proprio nello spazio dove, qualche anno fa, si trovava la ex libreria Bozzi.



Dopo le sedi in Piazza Rossetti, zona Foce, e quella in via Rolando a Sampierdarena, ora il negozio noto per la compravendita di libri scolastici arriva anche in centro. Stando a quanto riportato dovrebbe aprire verso fine primavera, tra maggio e giugno 2018