In un appartamento di Genova nascevano i falsi made in Italy

Centro - Smantellati due laboratori del falso e sequestrati oltre 1400 articoli di moda recanti marchi contraffatti da parte degli uomini della Guardia di Finanza di Genova. Gli interventi, hanno consentito di denunciare all’Autorità Giudiziaria quattro soggetti per i reati di ricettazione, introduzione, produzione e commercializzazione nello Stato di prodotti con segni falsi, nonché di arrestare un ulteriore persona, che si è resa responsabile del reato di resistenza a pubblico Ufficiale



Laboratorio - Le operazioni sono state svolte nel centro storico cittadino, dove tali prodotti vengono assemblati in luoghi e con materiali scadenti, per poi essere piazzati sul mercato come “occasioni regalo” dell’ultimo momento a un prezzo molto concorrenziale rispetto al prodotto originale. All’interno del laboratorio e del magazzino, ricavati da due appartamenti, erano presenti i soggetti denunciati intenti alla conversione di prodotti neutri in capi di abbigliamento contraffatti e rinvenuti prodotti finiti, etichette e articoli di moda, oltre ad una macchina da cucire provvista di tutto il necessario per la produzione di quanto rinvenuto.