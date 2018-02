La rivoluzione di via Roma: ci sarà una sola corsia

Centro - Sono in arrivo in piazza Corvetto due attraversamenti perdonali per renderla accessibile anche ai disabili, insieme alla creazione di posteggi misti, merci al mattino e isola azzurra al pomeriggio in via Roma, che diventa a una sola corsia. Lo hanno annunciato questa mattina il vice sindaco, Stefano Balleari, con l’assessore ai servizi sociali, Francesca Fassio e il presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù.



Focalizziamoci sull'intervento che verrà fatto in via Roma. In una delle strade più prestigiose della città saranno realizzati venti posteggi che, al mattino, saranno utilizzati per le merci e al pomeriggio saranno isola azzurra. Inoltre per la via ci sarà una sola corsia di marcia. Questo per cercare di risolvere i problemi delle auto e dei mezzi che continuamente si fermano in sosta provocando disagi principalmente ai mezzi di trasporto.