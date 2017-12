Centro - Nel tardo pomeriggio di mercoledì in piazzetta degli Orti di Banchi quella che sembrava una semplice lite tra due uomini è rapidamente degenerata in una vera e propria rissa.



Erano quasi le 19 quando i carabinieri, in zona per effettuare alcuni controlli, si sono accorti che due 25enni (entrambi gambiani) stavano discutendo animatamente: ben presto il diverbio si è tramutato in una vera e propria rissa e uno dei due non ha minacciato e ferito il coetaneo con una bottiglia. I militari sono subito intervenuti a dividerli: il primo è stato arrestato, mentre l’altro è stato portato all’ospedale per gli accertamenti del caso.