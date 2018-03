Centro - Rissa questo pomeriggio intorno alle 15 in piazza Caricamento: una trentina di persone stavano venendo alle mani per cause in via di accertamento.



Identificazione - Sul posto sono giunte due pattuglie della Polizia Municipale e di Stato. I contendenti alla vista delle forze dell’ordine si sono dispersi. Gli agenti però sono riusciti a raggiungere due persone e a identificarle. Nello scontro non ci sono stati né feriti, né contusi.