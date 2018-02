Rivoluzione in piazza Corvetto: così la rotonda sarà percorribile a piedi

Centro - Una città più accessibile e percorribile da tutti quella che sta progettando e pensando il vice sindaco Stefano Balleari; un lavoro che è partito dai nuovi parcheggi di quest'estate, vicino all'Acquasola, e che ieri ha preso forma con la proposta di realizzazione di due attraversamenti pedonali in piazza Corvetto.



L'idea, presentata ieri da Balleari insieme al presidente del Municipio centro est Andrea Carratù e l'assessore ai servizi sociali Fassio, è nata per venire incontro a tutti coloro che hanno problemi di accessibilità motoria, come ad esempio chi è in carrozzella o chi deve utilizzare il passeggino.



L'esperimento partirà lunedì 19 febbraio, gli attraversamenti saranno posizionati alla fine di via Piaggio, dove c’è già il semaforo, e alla base del monumento dedicato a Vittorio Emanuele. Oltre agli scivoli, a Corvetto verranno realizzati anche percorsi per chi ha disabilità visiva. Si pensa a un’illuminazione scenografica che possa essere finanziata da privati.