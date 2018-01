«Amore proibito in centro storico»

Con Explora sabato alle 17

Centro - Nel centro storico di Genova si torna a parlare di amori proibiti grazie al tour organizzato da Explora. L'appuntamento è per sabato 27 gennaio, ore 17, con partenza dal negozio Genova Experience. Prima il tour in centro storico, poi i racconti di Sophie Lamour, che aprirà il diario di un'antica casa chiusa genovese, infine un aperitivo e una degustazione presso MaddAlive.



«Il tour Amore proibito è una passeggiata nei caruggi genovesi alla scoperta dei simboli che sono testimoni di storie intriganti, ma al tempo stesso dense di profonda umanità. Un percorso curioso e seducente che condurrà in un mondo dimenticato nel tempo attraverso le testimonianze di chi lo aveva vissuto in prima persona. Al termine del tour ci si trasferisce presso MaddAlive, il nuovo spazio di vico della chiesa della Maddalena 20r, a due passi da via Garibaldi, per ascoltare i racconti di Sophie Lamour: con lei si aprirà il portone di una casa chiusa del passato, per scoprire il vero diario segreto sulle cui pagine venivano appuntati ogni giorno aneddoti e stranezze. E tra pizzi e crinoline, corsetti e ventagli, in un'atmosfera tipica da burlesque, verranno svelati i segreti di seduzione delle donne più desiderate».