Tornano i lunedì cinematografici dell´Altrove

Centro - L’Altrove – Teatro della Maddalena inaugura il nuovo anno in pellicola con uno dei maestri del cinema contemporaneo giapponese (e non solo), un regista che è spesso anche attore, sceneggiatore e montatore del proprio film: Takeshi Kitano. Sei film che sono sei viaggi nel Giappone, in bilico perenne tra modernità e storia, tra sobrietà e stranezza, tra pace e violenza, con un registro che alterna il serio al grottesco.



I film proposti appartengono al periodo più fertile del regista giapponese e vanno da Boiling Point (1990) a Sonatine (1993, entrambi in programmazione il 15 Gennaio) passando per Getting any? (1994) fino al capolavoro, Leone d’oro a Venezia nel 1997, Hana bi (1997, entrambi proiettati il 22 Gennaio). La rassegna prosegue con due film più recenti Dolls (2002) e Zatoichi (2003, in programmazione il 30 Gennaio). Spesso protagonista dei film di Kitano è la Yakuza, la temuta mafia giapponese, colta nelle sue derive violente ma anche negli aspetti più umani; oltre al genere “gangster movie”, Kitano ha dimostrato di essere uno straordinario narratore di storie poetiche e delicate, come Dolls, che compie una riflessione profonda sulla vita e la morte utilizzando la metafora dello spettacolo di bambole Bunraku.

Chiuderanno il ciclo dedicato a Kitano due film che hanno fatto la storia del cinema giapponese: Anatomia di un rapimento di Akira Kurosawa e La donna di sabbia di Hiroshi Teshigahara.



Le copie dei film provengono da alcune cineteche italiane (Lab80 di Bergamo, Cineteca di Milano) e rappresentano un patrimonio unico che non va dimenticato. La rassegna è organizzata dall’associazione Laboratorio Probabile Bellamy con la collaborazione della Cineteca Griffith.