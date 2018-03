Michelangelo Librandi, segretario generale Uil Fpl, all'assemblea regionale di sanità e enti locali

Genova - Michelangelo Librandi, segretario generale Uil Fpl, partecipa all'assemblea dei lavoratori di santità e enti locali in corso a Genova al C.b.a presso l'azienda ospedaliera San Martino.



«Abbiamo bisogno di un governo stabile per portare avanti la nostra piattaforma rivendicativa. Il paese riparte oggi dal pubblico impiego e dai contratti che abbiamo chiuso con tenacia e impegno dopo il blocco del 2010, figlio del Patto per l'italia di Berlusconi. Poi Letta e Renzi hanno rinnovato il blocco. Per par condicio siamo stati messi al palo da tutti, anche da coloro che ci hanno sempre detto che dovevamo essere puniti perché siamo fannulloni. Noi abbiamo recuperato un rapporto da cui siamo stati esclusi. Le relazioni sindacali sono state finalmente riavviate e stiamo trattando per la stabilizzazione dei precari, questo risultato è frutto dell'accordo unitario del novembre 2016. Ci auguriamo che il percorso prosegua, che mentalità cambi, anche perché noi siamo il motore del paese, e che in futuro non si debba più aspettare per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Il 31 dicembre 2018 questi contratti avranno già chiuso il loro ciclo. I lavoratori del pubblico impiego sono i primi a volere una macchina pubblica efficiente attraverso un' organizzazione del lavoro innovativa, per questo si aspettano di essere rispettati».