Genova - Polpette farcite con frammenti di lamette da barba sono state ritrovate questa mattina nei Giardini Baltimora. Non è la prima volta che vengono ritrovate queste vere e proprie trappole studiate ad hoc per gli amici a quattro zampe.



I residenti non ci stanno e – per voce di Claudio Garau, portavoce del Comitato spontaneo dei residenti e commercianti di Sarzano - fanno sapere la loro: «Questa mattina stavo facendo un giro di perlustrazione e ho notato queste polpette farcite di chiodi o lamette. Abbiamo subito inviato una segnalazione alla Municipale e guardato in giro per vedere se ce ne fossero altre».



Le polpette sono state ritrovate nel prato, territorio in cui i padroni sono soliti sguinzagliare i cani. Un mese fa un cane è morto dopo aver ingerito una di queste polpette e sono ormai pochissimi i residenti che, conoscendo la situazione, portano i cani nei giardini.