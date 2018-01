«Coffee Time», dialogo tra l´assessore Viscogliosi e i dipendenti comunali

Genova - Il benessere oggi costituisce un aspetto imprescindibile anche nelle organizzazioni lavorative pubbliche. Come è stato rilevato nel corso degli anni, gran parte del benessere nei luoghi di lavoro è determinato da buone relazioni interpersonali, da una comunicazione chiara e diretta tra i soggetti e dal rispetto e dalla stima che nascono dalla conoscenza reciproca. É in questa cornice che si colloca e prende il via alla fine del mese di gennaio "Coffee Time", un'iniziativa caratterizzata dal dialogo diretto che va oltre la funzione organizzativa ricoperta, dallo scambio di informazioni e da idee per snellire la burocrazia.



Il progetto "Coffee Time" prevede incontri periodici tra i dipendenti del Comune di Genova e l'Assessore al Personale e alle Pari Opportunità Arianna Viscogliosi con l'obiettivo di approfondire la conoscenza reciproca e confrontarsi su proposte e progetti. Gli incontri si svolgeranno a Palazzo Tursi e avranno la durata di circa un'ora con le caratteristiche informali tipiche di una pausa caffè.



Per la partecipazione i dipendenti interessati dovranno prenotarsi e potranno proporre tematiche da affrontare. Gli incontri sono organizzati e autorizzati in modo da garantire sempre la normale attività negli uffici. I temi saranno condivisi con tutti i dipendenti sulla intranet aziendale con la possibilità di avviare un forum di discussione.



«Coffee Time – afferma l'Assessore al Personale e Pari Opportunità Arianna Viscogliosi – è una delle iniziative avviate di comunicazione interna e benessere organizzativo che, insieme al tour degli uffici, rappresenta un'importante occasione per conoscerci, per agire sul clima interno e migliorare in tal modo la qualità dei servizi rivolti ai cittadini. L' obiettivo è costruire insieme un buon ambiente di lavoro, basato anche sulla comunicazione e sulla fiducia reciproca. Parlarsi, innanzitutto, per conoscere e conoscersi, per aggiungere così significato e concretezza ad uno "star bene" nella quotidianità della convivenza lavorativa»