«Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile», giovedì in De Ferrari

Genova - Giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 16.00 in piazza De Ferrari, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, FIAGOP Onlus e Abeo Liguria organizzano una giornata con flash mob e canti dove interverranno varie autorità, i cinofili e i motociclisti della Polizia di Stato, a sostegno della ricerca per l'oncologia pediatrica in Italia.



Federazione Nazionale Associazioni Genitori Oncoematologia Pediatrica, che riunisce la maggior parte delle organizzazioni presenti in tutta Italia, aderisce alla Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile che è stata istituita da CCI (Childhood Cancer International) e viene

celebrata il 15 febbraio di ogni anno.



Il cancro infantile e dell’adolescente, ancora oggi è un fenomeno che riguarda tutti i paesi. In Italia, la manifestazione viene organizzata da FIAGOP allo scopo di ribadire l’impegno dei genitori italiani nella lotta contro i tumori infantili e dell’adolescente, la tutela dei loro

diritti e per promuovere la cultura della prevenzione.