“Gran Premio di Matematica Applicata”: finalissima per gli studenti genovesi

Genova - Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 23 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, gli studenti del Liceo Scientifico E. Fermi di Genova sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nel capoluogo lombardo.



Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, sensibilizzandoli sui risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Infatti, la conoscenza delle applicazioni pratiche della matematica nella vita reale costituisce una base importante per affrontare efficacemente situazioni complesse e prendere in futuro delle decisioni importanti in ambito finanziario.



L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno è riuscita a coinvolgere oltre 9.000 studenti (+18% rispetto al 2017) provenienti da 142 scuole superiori (erano 104 nell’edizione precedente) di diciotto regioni italiane, compresa la Liguria.



Gli studenti genovesi hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta su cui hanno dovuto misurare la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.