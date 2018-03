«Ictus, prevenzione e cura», domani al Salone dei Congressi

Genova - Domani presso il Salone dei Congressi (ingresso via Volta 8) dalle ore 16 alle 17.30, quinto appuntamento con il ciclo di incontri dal titolo "Il Tè della Duchessa".



In occasione del quinto incontro dedicato all' ''Ictus, prevenzione e cura", il Dott. Massimo Del Sette, direttore S.C. Neurologia, metterà a disposizione dei genovesi la sua esperienza e la sua professionalità sull'argomento.



«L'ictus - spiega Del Sette - è stato recentemente definito dal Presidente della Federazione mondiale di Neurologia la "nuova epidemia". La nostra Regione è particolarmente afflitta da questa malattia, in quanto strettamente legata all'età: si calcola che ogni giorno in Liguria via siano almeno 15 nuovi casi di ictus. Intervenire precocemente, riconoscendo i sintomi, chiamando i soccorsi ed effettuando le corrette terapie, consente non solo di ridurre il rischio di mortalità, ma soprattutto gli esiti, spesso invalidanti, di questa malattia. L'ictus rientra nelle patologie cosiddette "tempo-dipendenti", cioè malattie in cui la precocità dell'intervento è fondamentale per i risultati finali della terapia. Si stima, infatti, che ogni minuto all'esordio di un ictus ischemico vengono persi circa due milioni di neuroni cerebrali e circa 14 chilometri di fibre nervose».