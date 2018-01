Genova - «Ieri e oggi: le metamorfosi culturali del nostro tempo», lunedì 29 gennaio ore 16.30 alla Berio, con Giuseppe Conte.



«Fino all’avvento dell’era televisiva (1980), la letteratura aveva in Italia un ruolo centrale nella vita culturale e sociale e la narrativa (i romanzi in particolare) e la poesia spesso offrivano lo spunto a dibattiti vivaci e spesso costruttivi; inoltre gli scrittori - si pensi a Pasolini e ai suoi Scritti corsari pubblicati dal 1973 al 1975 sul “Corriere della Sera”, il maggior giornale italiano (poi raccolti nell’omonimo volume, Milano, Garzanti, 1975) - rappresentavano un punto di riferimento, quasi una coscienza critica del Paese riguardo ai problemi dell’attualità. Questo importante ruolo non era nato solo con l’Italia ormai quasi del tutto scolarizzata del Secondo Novecento, perché già all’inizio del secolo un poeta per nulla “facile” come Giosue Carducci era considerato la voce della nuova Italia, tanto che nel 1907 i suoi funerali a Bologna vennero seguiti da ben 700.000 persone che non tutte, in un’Italia ancora per metà analfabeta, avevano letto i suoi versi, ma riconoscevano in lui un simbolo della propria identità. Oggi non è più così e non ha senso stabilire se sia meglio o sia peggio; non è più così perché la conoscenza della letteratura italiana per la massima parte è limitata all’ambito scolastico dove una poesia o una novella sono studiate come la trigonometria o le leggi della fisica, con uno sguardo rivolto quasi esclusivamente al passato tanto che, come è accaduto nell’estate del 2017, un tema di maturità su una poesia di Giorgio Caproni, il nostro maggior poeta del secondo Novecento, fa gridare allo scandalo. E fuori delle aule scolastiche per lo più si legge (poco) ciò che i grandi persuasori di massa impongono/propongono, spesso romanzi di autori di lingua inglese dai quali importiamo l’immagine di una società che non è la nostra e nella quale è arduo riconoscere i nostri problemi e la nostra realtà e che in sostanza da questa servono solo per allontanarsi. E il dato più sconfortante, fornito dall’ISTAT gli ultimi giorni del 2017, è che la percentuale di chi legge in un anno almeno un libro è scesa al 40%, con un calo progressivo di un punto negli ultimi sette anni dovuto, secondo il parere degli editori, sia a un livello generalmente sempre più basso culturale del Paese, sia all’inefficacia del sistema scolastico nel promuovere una lettura consapevole e possibilmente piacevole. In quest’ottica allora è inevitabile che anche la poesia scritta dai nostri contemporanei rimanga sempre più limitata ai pochi cultori che spesso coincidono con gli autori stessi, ai margini comunque di una società che pare sempre più protesa a quella logica del “consuma e getta” che è l’esatto opposto della poesia, la quale richiede il tempo lento della lettura e il silenzio lontano dagli strepiti per poter restare dentro di noi».