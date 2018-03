«Le Olimpiadi dei Valori», ieri la giornata conclusiva

Genova - Ieri presso lo Stadio Comunale Carlini si è tenuta la giornata conclusiva del progetto di educazione alla legalità “Le olimpiadi dei valori” elaborato dalla Questura di Genova in collaborazione con il CONI Liguria, l’Ufficio Scolastico Provinciale e con la partecipazione di ex atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato.



Obiettivo del progetto sensibilizzare i giovani studenti sui valori dello sport intesi come rispetto delle regole, fair play, spirito di squadra e adozione di uno stile di vita sano e corretto, nella convinzione che la cultura dello sport sia propedeutica allo sviluppo di un solido senso civico, indispensabile per il raggiungimento del bene comune.



Gli alunni della scuola primaria dell’ IC Centro Storico, IC Molassana, IC Pegli, IC Sturla, IC Teglia saranno i protagonisti dell’iniziativa.



Durante la mattinata i bambini, dopo aver sfilato sul campo da gioco con gli striscioni da loro realizzati raffiguranti i 10 valori promossi dal progetto -lealtà, condivisione, integrazione, giustizia, rispetto, dignità, legalità, solidarietà, onestà, tolleranza- si sono cimentati in numerose discipline sportive, in cui gli unici vincitori sono stati i valori e, soprattutto, il divertimento!



Una giornata ricca di emozioni alla quale hanno partecipato le Autorità cittadine e due giocatori di calcio:Miguel Veloso del Genoa e Vic Belec della Sampdoria