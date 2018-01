Genova - «Non toccate le nostre maestre»: con questo striscione i bambini e i loro familiari hanno aderito allo sciopero proclamato dagli insegnanti per protestare «contro l’ultima sentenza del Consiglio di Stato che toglie il titolo all'insegnamento per i diplomati alle scuole Magistrali prima del 2001-2002». I manifestanti, dopo un sit in davanti alla Prefettura, hanno raggiunto la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale.



Protesta - «Chiediamo di far valere i nostri diritti, ovvero di essere reinserite nelle nostre graduatorie che ci spettano» ha dichiarato una maestra, mentre in un volantino il Coordinamento Genitori Scuole di Genova ha spiegato che la sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un problema grave per gli istituti perché «mette a rischio il posto di lavoro di migliaia di insegnanti, farebbe saltare la continuità didattica e il rapporto che questi insegnanti hanno costruito con i bambini in una fase fondamentale della crescita e i ragazzi perderebbero i loro insegnati di cui abbiamo avuto modo di apprezzare l’operato, la didattica, la capacità relazionale e con i quali abbiamo collaborato».