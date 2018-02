«Maggioranza senza il numero legale mentre la minoranza presente.. La neve c´era per tutti»

Così i consiglieri comunali della Lista Crivello sul consiglio comunale saltato

«Il Bilancio Preventivo rappresenta il momento più importante della vita delle istituzioni. Nei giorni scorsi avevamo chiesto di poter discutere con tempi meno contratti, in virtù della proroga nazionale che faceva slittare a fine marzo, la data ultima, per l'approvazione del bilancio 2018 stesso. Il Sindaco e la Giunta hanno imposto la scelta del 28 febbraio per poi, paradossalmente, far saltare, quest'oggi, il numero legale»: lo hanno affermato i Consiglieri del Gruppo Lista Crivello.



Inizio - «I Consiglieri di maggioranza erano presenti all’appello in 18 su 25, nonostante il Presidente Piana avesse aperto i lavori, in barba alla convocazione, abbondantemente oltre le ore 9.00. La minoranza era presente, i fiocchi di neve ed il disagio erano uguali per tutti», hanno concluso.