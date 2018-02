Al via la 5^ edizione di “Una vita da social” la Campagna educativa itinerante sui temi dei social network e del cyberbullismo

Genova - «I social devono essere usati senza esagerare e con cautela»: è il messaggio rivolto da Nicolas Spolli ed Eugenio Lamanna questa mattina ai bambini presenti all’iniziativa «Una vita da social» coordinata dalla Questura di Genova per la sensibilizzazione e prevenzione sui pericoli connessi all'uso di internet.



Attenzione - Secondo il difensore argentino Spolli «i social sono utili per comunicare ma bisogna stare attenti perché poi quello che viene postato resta in rete». L’estremo difensore rossoblu, che non ha nessun profilo social, ha lanciato un appello: «Fondamentale stare attenti ai pericoli che si possono incontrare. I social ti permettono di rimanere in contatto con persone che non vedi da tempo o conoscerne di nuove ma serve cautela per evitare di imbattersi in situazioni sgradevoli».