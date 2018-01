´Peter Pan´ continua a volare: non se ne va, ma si trasferisce

Genova - Peter Pan torna all'isola che non c'è, ma questa volta sembra che quest'isola esista. Come avevamo già anticipato, la vendita totale per la cessazione dell'attività è stata infatti confermata ed è attiva dal 18 novembre.



Il negozio resterà aperto fino al 15 gennaio, in modo da avere il tempo di disfarsi del materiale. Bazzicando nella zona è però emersa la notizia che l'eterno giovane non andrà via per sempre ma si trasferirà in riviera, per la precisione a Santa Margherita Ligure, salvando così i posti di lavoro a rischio. Non disperate quindi, Peter Pan continuerà a volare.