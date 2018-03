«That´s Genovameravigliosa», presentata la città del futuro agli studenti della Columbia University

Genova - Oggi un gruppo di studenti di architettura della Columbia University, in città per un progetto di scambio con l'Università di Genova, hanno incontrato i rappresentanti della civica Amministrazione nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Nel corso della mattinata si sono alternati, per interagire con i giovani studiosi, il sindaco Marco Bucci, il vice sindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari, l'assessore all'Urbanistica Simonetta Cenci e l'assessore allo Sviluppo Economico Giancarlo Vinacci.



Il Vice Sindaco ha accolto i giovani studiosi illustrando loro le caratteristiche orografiche di Genova e le scelte fatte negli anni passati che hanno inciso sulla viabilità urbana. Una attenzione particolare ha dedicato, poi, alla presentazione del recente Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile PUMS.



Il Fronte a Mare, il nuovo progetto per il waterfront del Levante cittadino, è stato spiegato dall'assessore Cenci, che ha ricordato l'appuntamento, a breve, del Mipim, dove il Comune di Genova sarà presente.



Il Sindaco ha portato i saluti di benvenuto della Città spiegando al pubblico qualificato la storia di Genova, il suo ricco passato, il suo porto, la sua fiorente economia.



L'assessore Vinacci rispondendo alla domanda di uno studente di architettura ha ricordato che: «Genova con una storia illustre di scambi economici e culturali e un clima ottimo è stata sacrificata all'industria pesante nel secolo scorso, che entrata in crisi negli ultimi decenni ha portato a un inpoverimento della città. Questa Amministrazione intende riscoprire le vere vocazioni della città, sviluppando strumenti per la blue economy e la grey economy, tecnologie e infrastrutture e restituendo ai genovesi un superiore qualità di vita quotidiana».



Al temine dell'incontro e prima di coinvolgere i ragazzi in un tour nei Musei di Stada Nuova alla scoperta di Paganini e dei suoi violini l'assessore Cenci ha espresso l'augurio che: "In 7 giorni di scambio con professionisti del settore e talentuosi studenti si possano trovare idee innovative per la riqualificazione dell'area dell'ex Ospedale di Quarto connessa alla realtà urbana circostante".