«Uniamo le forse contro le truffe», giornata dedicata ai custodi sociali

Genova - Si è svolta oggi, presso la sede della Regione Liguria, Sala di rappresentanza di via Fieschi, una giornata formativa sul tema delle truffe ai danni degli anziani dedicata ai custodi sociali, operatori sociosanitari istituiti dalla Regione Liguria sin dal 2004, che costituiscono il punto di riferimento per molti anziani privi di rete di sostegno familiare in questa provincia.

Nel segno di una campagna istituzionale di ampio respiro, grazie al partenariato della Regione Liguria, il progetto “Uniamo le Forze contro le truffe” si rivolge, da oggi, anche a coloro che, trovandosi a diretto contatto con le persone anziane per i bisogni della vita quotidiana, sono di fatto le “sentinelle” di situazioni di criticità.



All’incontro, cui erano presenti circa 70 custodi sociali accreditati dalle Cooperative Sociali aderenti al progetto, sono intervenuti il Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità, Sonia Viale, ed il Viceprefetto Vicario, Anna Aida Bruzzese, in rappresentanza del Prefetto di Genova, Fiamma Spena.



I rappresentanti delle Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza presenti in veste di formatori hanno fornito, sulla scorta della più recente esperienza operativa, utili informazioni sulle modalità di attuazione delle truffe e sulle condotte più emblematiche poste in essere dai malintenzionati. Partendo da questi indicatori, gli stessi hanno fornito suggerimenti pratici a protezione dell’anziano, quali ad esempio la pronta attivazione del numero unico di emergenza 112 e gli accorgimenti di autoprotezione per evitare la propalazione di dati e situazioni personali utilizzabili dai malviventi.



Questa iniziativa potenzia sempre più la rete capillare di prossimità nata in questa provincia a tutela dell’anziano, per combatterne l’isolamento e per difenderlo dai truffatori porta a porta.