«Welcome Erasmus Day» gli studenti stranieri diventano ambasciatori di Genova

Genova - Il Comune di Genova e l’Università degli Studi di Genova rinnovano la loro collaborazione nell’accoglienza degli studenti Erasmus. Grazie alla qualità dell’offerta formativa e all’ottima reputazione di cui Genova gode sempre di più, ogni anno molti studenti stranieri scelgono la nostra città per il loro periodo di studi all’estero,



Il 14 marzo dalle ore 14, presso la sala Gradinata dell’Ufficio Informagiovani del Comune di Genova a Palazzo Ducale si terrà il primo appuntamento del 2018 con il Welcome Erasmus Day, la giornata di accoglienza organizzata in occasione dell’inizio di ogni semestre accademico per dare il benvenuto agli studenti stranieri in arrivo nella nostra città.



Nel corso di questi mesi sono previsti in arrivo nel nostro Ateneo genovese quasi 120 studenti, provenienti dai 26 Paesi partecipanti al programma Erasmus plus. Durante questo semestre le presenze si concentreranno di più da Francia, Spagna e Germania, con una percentuale del 68% di donne.



"Il Comune di Genova sostiene e sosterrà sempre le iniziative del progetto Erasmus – dichiara Elisa Serafini, Assessore a Marketing Territoriale, Cultura, Politiche Giovanili – Grazie a questi scambi i giovani possono innamorarsi dell'Europa: ad oggi senza alcun dubbio il più efficace progetto di promozione della pace tra paesi e di sviluppo economico."



“La presenza di studenti stranieri nella nostra città – sottolinea l’assessore al turismo Paola Bordilli – costituisce un elemento importante per la promozione della città e della sua offerta turistica. La loro permanenza per un periodo piuttosto lungo a Genova ci dà l’opportunità di far conoscere le sue bellezze culturali, artistiche e gastronomiche, attraverso i molti prodotti turistici che la città offre. Per incentivare la conoscenza di questo enorme patrimonio, l’Assessorato al Turismo ha messo a disposizione degli studenti Erasmus degli sconti su alcuni servizi turistici come le visite guidate ai palazzi dei Rolli, al centro storico o alle audioguide, per tutto il periodo del loro soggiorno”



“L’Università degli Studi di Genova– afferma il Rettore Paolo Comanducci – insieme al Comune di Genova è profondamente impegnata nel garantire e nel promuovere la mobilità internazionale non solo dal punto di vista del sapere ma anche sotto il profilo dell’integrazione. L’Erasmus Welcome Day rappresenta un’occasione importante di conoscenza reciproca per celebrare quanto è stato fatto e per progettare insieme il futuro delle nuove generazioni”.



Durante l’evento verranno presentati i servizi dell’Ateneo e l’offerta culturale della città. A seguire si terrà un tour guidato del centro storico, e gli studenti verranno invitati a scattare e condividere foto e commenti sui social network utilizzando gli hashtag #genovamorethanthis e #erasmusgenova2018. L’intento è quello di coinvolgerli nello storytelling di Genova utilizzando Instagram, Facebook e Twitter.