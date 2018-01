30mila visitatori al villaggio «Rock» e «Pop» in De Ferrari

Genova - Trentamila visitatori, nei quattro giorni di tappa genovese del villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando, allestito in piazza De Ferrari. Grande la curiosità e forte affluenza di visitatori per i nuovi treni Rock e Pop, in mostra a Genova, da venerdì pomeriggio 12 gennaio a lunedì 15, a cui si aggiungono i visitatori "digitali" che hanno seguito l'iniziativa tramite i canali social del Gruppo FS Italiane.



Quasi 300mila le visualizzazioni ai contenuti social relativi alle tappe del road show dei nuovi treni. Famiglie con bambini, giovani e meno giovani, genovesi e turisti di passaggio sono saliti a bordo dei modelli in scala reale (1:1) dei nuovi convogli, per conoscere e apprezzare nel dettaglio tutte le caratteristiche destinate a rivoluzionare positivamente dal 2020 l'esperienza di viaggio dei pendolari liguri.



Un successo anche l'animazione musicale dei deejay di RTL 102.5 che, dalle 16.30 alle 19.00 di ogni giorno, ha ulteriormente animato la vita del Villaggio Trenitalia. Quella di Genova è stata la quarta tappa del road show di Trenitalia che nei prossimi mesi interesserà tutte le principali piazze italiane. Prossimo appuntamento a Roma dove i treni saranno in piazza dal 26 gennaio 2018.



Più comodi, più sostenibili e più accessibili, i nuovi Rock e Pop - attualmente in costruzione – sono stati commissionati da Trenitalia rispettivamente a Hitachi Rail Italy e Alstom Italia e saranno consegnati, in coerenza con i contratti di servizio che le Regioni hanno sottoscritto e sottoscriveranno con l'Impresa di trasporto del Gruppo Fs Italiane.



Il Contratto di Servizio sottoscritto in Liguria consentirà di consegnare 28 Rock e 15 Pop a partire dal 2020.