Genova - «Anche se non se ne parla, c'è ancora molto da fare per il rispetto delle donne in Polizia»: lo ha spiegato Roberto Traverso del Siap.



«Il silenzio preoccupante di molte colleghe non deve passare inosservato e confuso con la visibilità di chi ostenta emancipazione per "arrivismo" personale. Il Sindacato serio sta con chi rivendica i diritti uomo o donna, non fa differenza».