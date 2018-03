8 marzo, il sindaco nomina 29 «Ambasciatrici di Genova»

Genova - Giovedì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, il sindaco Marco Bucci nominerà 29 "ambasciatrici" di Genova. La cerimonia è prevista nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi alle ore 17.30.



Le donne scelte dall'amministrazione comunale tra 150 partecipanti – genovesi per nascita o "adozione" – rappresenteranno la città nel mondo e sono state individuate al termine di una "call", lanciata da Palazzo Tursi. Le candidature potevano essere proposte da Associazioni o da singole persone.



Dopo la nomina, lo scorso 12 ottobre, degli "ambasciatori" di Genova Il Comune ha dunque indicato nuove prestigiose figure che, grazie alla propria attività e alla propria vision, siano in grado di dare lustro non soltanto nazionale alla città; donne motivate a restituire a Genova l'appellativo di Superba e a promuoverne il suo aspetto internazionale, operoso e innovativo.



Le "ambasciatrici", con un ruolo che avrà carattere totalmente volontario e non remunerato, daranno la loro disponibilità ad impegnarsi per suscitare interesse nei confronti di Genova, attraendo nuovi investimenti in città e recuperando i rapporti con i genovesi che negli anni hanno lasciato la città alla ricerca di opportunità di lavoro.