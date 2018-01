A Palazzo Ducale la cerimonia per celebrare il Giorno della Memoria

Genova - Si è svolta questa mattina, nella storica cornice della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, la cerimonia commemorativa della Giornata della Memoria, istituita con legge 20 luglio 2000 n. 211 "per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte". La celebrazione, che si è svolta alla presenza di numerose autorità politiche, civili e militari nonché della Comunità Ebraica di Genova e del Centro Culturale Primo Levi, dell'Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, dell'Associazione Nazionale Ex Deportati e del Goethe Institut Genua , ha preso avvio con i saluti del Sindaco di Genova e della Città Metropolitana, Marco Bucci, dell'Assessore regionale Ilaria Cavo e del Prefetto Fiamma Spena.



Ricordo - Significativa l'orazione ufficiale tenuta dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Fernanda Contri, «che ha svolto un'ampia disamina delle leggi razziali - di cui quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario - sottolineando che solo con l'approvazione della Carta Costituzionale, e, quindi, con l'affermazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità dei cittadini, è stato possibile superare quel periodo buio della storia dell'umanità».



Medaglia - Inoltre, particolarmente suggestiva è stata la consegna alla città di Genova, da parte del Prefetto, della Medaglia conferita dal Presidente della Repubblica per le iniziative programmate nel territorio della Città Metropolitana, segno tangibile del riconoscimento dell'impegno profuso dalle Istituzioni e delle Associazioni partecipanti al tavolo di lavoro istituito in Prefettura nella divulgazione dei temi della Shoah e della speciale sensibilità che la comunità genovese ha sempre mostrato al riguardo. La cerimonia è proseguita con la premiazione degli studenti degli istituti scolastici che hanno partecipato al concorso provinciale "I giovani ricordano la Shoah" e con la consegnati degli attestati di riconoscimento agli "Eredi dell'ANED", cioè a coloro che, dopo i testimoni diretti della deportazione nazista, hanno il compito di continuare a diffondere tra i giovani la conoscenza di quei tragici eventi. Nella corso della stessa celebrazione sono state, inoltre, consegnate dal Prefetto di Genova le Medaglie d'Onore, destinate ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Quest'anno l'onorificenza è stata conferita ai signori Carlo Crosa, internato in Germania da maggio 1944 a maggio 1945; Francesco Rottigni, internato a Stalag III C da settembre 1943 ad agosto 1945; Giuseppe Russo, internato in Germania da settembre 1943 ad aprile 1946; Eugenio Sabetta, internato in Francia da settembre 1943 a maggio 1944; Pietro Scotto, internato nel campo di lavoro di Buchenwald da settembre 1943 a maggio 1945.



Prigionia - In conclusione, il Presidente della sezione di Genova dell'ANED, Gilberto Salmoni, che è stato internato nel campo di Buchenwald, «ha reso una toccante testimonianza sui momenti della prigionia vissuta, offrendo alle nuove generazioni spunti di riflessioni su quella terribile pagina della nostra storia».