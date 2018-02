A Tursi è Rotary Day: tutti i progetti per Genova

Genova - Dalla distribuzione di pasti caldi ai senza fissa dimora all’alfabetizzazione informatica, dal teatro nel carcere di Marassi all’ambulatorio di ‘dental care’ per bambini di famiglie a bassissimo reddito aperto in via Prè, sono solo alcuni dei progetti targati Rotary presentati oggi a Palazzo Tursi.



A dare il benvenuto agli ospiti, l’assessore allo sviluppo economico Giancarlo Vinacci, rotariano come il Sindaco Marco Bucci che lo ha delegato a fare gli onori di casa. Vinacci ha ricordato come il Rotary sia stato definito “un gruppo di amici, appartenenti a diverse professioni e chiamati ad impegnarsi a favore del prossimo”.



Anselmo Arlandini, presidente della Commissione progetti del distretto 2032, ha illustrato i progetti portati avanti congiuntamente da più club insieme, come il progetto Dalla Strada alla casa, che è condiviso da tutti gli 11 club genovesi o il Progetto Arianna attuato insieme con il Comune di Genova, attraverso la direzione politiche sociali, rivolto a minori vittime di violenza.



E’ giunto al settimo anno il corso di alfabetizzazione informatica, proseguono la raccolta per la colletta alimentare, il sostegno economico Teatro dell’Ortica, che con il Teatro Sociale che coinvolge soggetti che si trovano in condizione di disagio e di emarginazione. La sala polifunzionale della Parrocchia di San Sisto e l’ambulatorio odontoiatrico per bambini di famiglie a bassissimo reddito testimoniano dell’impegno dei Rotariani nel centro storico. Piccolo bagnino, Maturità e poi… Turalei e Genova al bivio, sono i nomi di altri progetti targati Rotary, senza dimenticare End polio now, forse il più grande e importante di tutti, per debellare la polio in tutto il mondo attraverso le vaccinazioni. Un progetto iniziato negli anni settanta, una scommessa, se non ancora del tutta vinta, ormai in dirittura d’arrivo.



Il Rotary a Genova è presente dal 1925. I club sono 11 e i rotariani oltre un migliaio. L’attuale Governatore di Distretto, Beppe Artuffo, 55 anni, piemontese di Santo Stefano Belbo, rimarrà in carica fino al 30 giugno 2018. Dal primo luglio 2019 assumerà la carica Gian Michele Gancia. Nel Rotary l’avvincendamento nelle cariche è annuale.