A Tursi la Conferenza cittadina delle Autonomie Scolastiche

Genova - Si è svolta nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, alla presenza del Sindaco Marco Bucci, la conferenza cittadina sulle autonomie scolastiche. La conferenza riunisce due volte l’anno, i quaranta dirigenti scolastici degli istituti comprensivi statali, i nove responsabili territoriali comunali e un rappresentante delle scuole parificate. Alla conferenza ha partecipato oltre al Sindaco, che la presiede per legge, l’assessore alle politiche educative e dell’istruzione Francesca Fassio.



“Investire su una persona che oggi ha 5 anni – ha detto Marco Bucci – significa fare un investimento per il futuro di Genova. Le giovani generazioni sanno fare cose che noi non siamo in grado di fare e sono, per definizione, migliori di quelle che le hanno precedute: altrimenti non ci sarebbe progresso”.



Guido Gandino, direttore comunale alle Politiche dell’istruzione per le nuove generazioni, ha annunciato il rilancio del ruolo della Conferenza attraverso tavoli di confronto su tutti i temi trattati: dal sistema integrato Comune-scuole statali, sia nel settore educativo 0-3 sia in quello dell’istruzione 0-6, alla ristorazione scolastica, all’inclusione degli alunni portatori di disabilità.



Nella sua relazione “Una mappa ragionata del Sistema a partire dai dati”, Riccardo Damasio, responsabile del sistema scolastico cittadino, ha presentato una panoramica completa su quanto è stato fatto e si sta facendo per arrivare ad un sistema di dati sempre più condiviso tra le varie realtà cittadine.



Doriana Allegri e Paola Donati hanno, rispettivamente, affrontato i temi della formazione del personale e della ristorazione scolastica, mentre di diritto allo studio ha parlato Carla Costanzi.



Il direttore della Protezione civile del Comune, Francesca Bellenzier ha presentato l’esercitazione cittadina di protezione civile prevista per il mese di maggio



Il Sindaco ha ricordato che l’amministrazione comunale investe nelle scuole circa 38 milioni di euro - 45 sono i milioni destinati al ‘sociale’ e 20 quelli per le strade, per avere un ordine di grandezza - e ha terminato il suo intervento conclusivo della mattinata con una domanda rivolta ai dirigenti scolastici: “Ditemi voi se sono investiti bene, se sono giusti come quantità e quali sono le ricadute, in termini reali e in termini di messaggio, di creazione delle condizioni mentali e ambientali, quelle ricadute sulla società che possono far sì che l'investimento raddoppi o addirittura triplichi".