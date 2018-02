AMT per la Nazionale Italiana Calcio Amputati

Genova - In occasione del ritiro della Nazionale Italiana Calcio Amputati che si terrà a Genova dal 20 al 25 febbraio, AMT organizza, in accordo con il Comune di Genova, un servizio bus gratuito dedicato agli atleti e allo staff tecnico della nazionale. AMT gestirà gli spostamenti degli atleti nelle varie fasi del ritiro e della loro permanenza a Genova: dall’hotel ai campi di gara e ai luoghi dove si svolgeranno gli allenamenti.



Accessibilità - «Lavoriamo per una città sempre più barrier-free, una città inclusiva – sottolinea il Vice Sindaco e Assessore alla Mobilità Stefano Balleari – Soprattutto cerchiamo di far sì che la parola accessibilità non resti solo un concetto astratto ma diventi qualcosa di vero e costruttivo».



Disabilità - «E' un onore per AMT fornire servizi di mobilità a chi vive la sfida della mobilità personale tutti i giorni – dichiara Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT - Le risorse che mettiamo a disposizione, in accordo con il Comune, rappresentano il miglior utilizzo possibile delle capacità aziendali e testimoniano il nostro impegno sulla disabilità».