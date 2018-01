Addio a ´Pizza Sbrano´, il punto di ritrovo post-serata ha chiuso

Genova - In una città prevalentemente popolata da over 50 è difficile che qualcuno la conosca per la sua fama notturna. Si perché 'Pizza Sbrano' era un vero e proprio punto di ritrovo, dove a notte inoltrata, dopo le varie serate fatte nei vicoli come in qualche discoteca nel lungomare o in cima ai monti chiusi in una macchina, ci si ritrovava tutti nel forno no stop di via Barabino.



Che sia l'albarino o il robboso, il castellettino o il marassino, quando finiva la serata un salto da 'Pizza Sbrano' si faceva per forza per placare la finta fame notturna che inevitabilmente saliva dopo che si affrontava la serata. E forse era proprio questa caratteristica che rendeva 'Pizza Sbrano' un luogo bello dove andare, indipendentemente da quanto potesse essere buono il cibo, quello non era importante.



Ecco, ora anche la prima focacceria/panetteria aperta 24 ore su 24 nel capoluogo ligure ha chiuso per sempre le saracinesche. Resta ovviamente il mistero di questa decisione, nessun foglio o avviso di chiusura sono stati appesi. I commercianti della zona non rispondono alle domande o non sono a conoscenza delle motivazioni della chiusura, anche se da quanto trapela sembrerebbero motivazioni puramente economiche.



E' sempre un peccato veder serrare locali che rappresentavano un vero e proprio luogo di incontro per i giovani, in una città sempre più vecchia che i ragazzi stessi durante le alluvioni hanno contribuito a rialzare per ben due volte, diamo così saluto con una lacrima che inevitabilmente scende, a questo punto ritrovo giovanile che ora non c'è più.