Genova - "Oggi, 31-12-17 l'equipaggio del bar Cicci ha deciso di ammainare le vele per sempre". La notizia ha cominciato a circolare sui social già dallo stesso giorno in cui il cartello d'addio è stato appeso davanti al locale. Ora è ufficiale: il Bar Cicci di piazza Campetto chiude, a confermarlo un cartello che annuncia ai residenti la sofferta notizia.



"Gli altissimi costi fra molo di attracco e la perdita del comandante mi hanno portato a prendere questa durissima decisione - si legge - In questi sedici anni di navigazione abbiamo passato momenti di mare in tempesta ma anche tantissimi momenti di vento in poppa perciò vorrei ringraziare tutte le persone supportato ma anche quelle che noi abbiamo supportato perché comunque ci hanno tutte accompagnato in questo ultimo viaggio. Finalmente - conclude il biglietto - Alessandro si riprende la sua vita".