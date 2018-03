All´Aeroporto Colombo il «Gigante dei cieli»

Genova - L’aereo dei record è atterrato al Cristoforo Colombo nella tarda mattinata di ieri. Subito sono partite le delicate operazioni per caricare nell’enorme stiva dell’aereo il rotore e altro materiale tecnico, per un totale di 108 tonnellate. Questa mattina l’aereo è decollato alla volta di Atene, da dove proseguirà il suo viaggio sino a Karachi. A gestire questo trasporto eccezionale sono stati gli spedizionieri genovesi di ERREBISPED e FRACHT ITALIA e CMA – Compagnia Merci Aeree, storico broker aereo genovese.



Con una lunghezza di 69 metri, un’apertura alare di 73, un carico utile di 120 tonnellate e una massa al decollo a pieno carico di 392mila chili, l’Antonov An-124 è il più grande aereo cargo mai costruito in serie. A renderlo speciale ci sono anche il muso apribile, per consentire la movimentazione del carico, e il carrello di atterraggio retraibile, che facilita lo spostamento delle merci trasportate.



Viste le dimensioni dell’aereo e il suo peso, l’Antonov An-124 può operare solo in aeroporti dotati di una pista sufficientemente lunga e di un piazzale abbastanza grande e resistente per consentire le manovre e le operazioni di carico di questo gigante dell’aria. Grazie alla sua pista, che offre 3.066 metri di lunghezza disponibile per il decollo, e grazie al know how accumulato negli anni gestendo aeromobili cargo di grandi dimensioni, il Cristoforo Colombo può ospitare senza problemi questo e altri giganti dell’aria.