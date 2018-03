Genova - «Tutte le 159 linee della rete servita da Atp Esercizio sono in funzione e garantite, con un totale di 263 corriere in servizio e 1465 chilometri di strade urbane, ordinarie, rurali e autostrade. L’emergenza neve non ha dunque creato problemi alle direttrici principali. Mentre il servizio erogato è stamane al 95 per cento»: lo ha spiegato l'azienda di trasporto provinciale tramite una nota.



Gomme - «La situazione è generalmente fluida, anche perché in previsione dell’allerta neve da giorni abbiamo montato le gomme da neve su tutti i mezzi. Voglio anche ricordare che le gomme da neve vengono inserite sulle ruote di trazione così come è ovvio e normale - ha spiegato Roberto Rolandelli, direttore operativo di Atp Esercizio - Attualmente le uniche problematiche riguardano alcune linee comunali e alcuni tratti particolarmente interessate dalla nevicata in corso. la circolazione è attualmente limitata la percorrenza verso Nenno, in comune di Valbrevenna in Valle Scrivia, mentre a Savignone alcuni tratti vengono percorsi con l’adozione di catene da neve in aggiunta ai pneumatici da neve. Piccoli problemi con limitazioni si registrano nel tratto a scendere all’altezza di Sampierdicanne a Leivi nell’entroterra del levante, così come sulla linea frazionale e comunale sulle alture di Sori nel tratto Cretti-Levà dove non c’è station il transito degli spazzaneve nelle prime ore della giornata. Le tratte montane più a rischio, sia in val D’Aveto sia in val Graveglia, sono perfettamente funzionanti dal punto di vista operativo. Rolandelli ricorda che la chiusura delle scuole ha molto agevolato il servizio,

permettendo di utilizzare i mezzi meno capienti che sono più facilmente manovrabili.



Ecco il dettaglio delle limitazioni alla circolazione veicolare e conseguenti variazioni al servizio alle ore 9.30



GRUPPO EH

- Bolzaneto - Santuario N.S. della Guardia

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono

momentaneamente sospese.

- Nenno - Sorrivi - Montemaggio

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono

momentaneamente sospese.

- Serra (Via Caffaro) - Valleregia

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono

momentaneamente sospese.



GRUPPO ST

- Sori - Sussista - Levà

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono

momentaneamente sospese

S.Bernardo - Sessarego - Pieve Alta - Bogliasco

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono

momentaneamente sospese.



TIGULLIO OCCIDENTALE

- Linea 92 per Montallegro

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono

momentaneamente limitate al

Bivio Crocetta.

- Linee 85 Foggia/Arboccò

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono

momentaneamente sospese.

- Linee 87 S.Quirico

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono

momentaneamente sospese.



TIGULLIO CENTRALE

- Linea 2 - 6 Leivi

Impraticabilità della strada per Villa Oneto.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse per Villa Oneto sono

momentaneamente sospese.



TIGULLIO ORIENTALE

- Linea 61 Sestri - Montedomenico

Impraticabilità della strada.

Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono

momentaneamente sospese.