Amiu, niente sciopero. L´azienda: «Assunzione per 60 lavoratori»

Genova - I lavoratori Amiu riuniti in assemblea hanno approvato lo schema di accordo che l'azienda e l’amministrazione comunale hanno proposto alle rappresentanze sindacali.



Dialogo - «Si tratta di un primo risultato significativo – ha spiegato Matteo Campora assessore all’Ambiente del Comune - che permette di proseguire il percorso di dialogo costruttivo instaurato con le organizzazioni dei lavoratori. Si rafforza così quello spirito di collaborazione necessario per affrontare tutti insieme una sfida cruciale per il rilancio

dell’Azienda Amiu».



Sviluppo - «Oltre agli impegni sul contratto di servizio e la garanzia di una gestione unitaria del ciclo dei rifiuti, l’accordo interviene sul contratto di 60 part time. Si tratta di lavoratori che diventeranno progressivamente operai full time, da impiegare nell’ambito delle

strategie di sviluppo della raccolta differenziata e della diverisificazione dell’offerta di servizi sul territorio. Analogamente sarà istituito un tavolo per monitorare l’andamento dei futuri pensionamenti per l’intero 2018, con ulteriori possibilità per i part time di nuovi posti di lavoro a tempo pieno a seconda delle necessità».



Ambiente - «Il Piano Industriale approvato di recente – ha ribadito Tiziana Merlino, direttore generale Amiu - ha confermato la centralità del ruolo di tutti i lavoratori dell’Azienda nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione a monte dei rifiuti e di sviluppo della raccolta

differenziata e del riciclo, verso una città green attenta alla tutela dell’ambiente e all’importanza del recupero di materia”. «Altro punto dell’accordo riguarda l’intervento sull’organizzazione oraria dei diversi turni di lavoro, per renderli più rispondenti e funzionali alle necessità operative, e sui premi di produttività legati al raggiungimento dei risultati prefissati».