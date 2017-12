Amt, così il servizio nei prossimi giorni

Genova - In occasione delle festività natalizie Amt comunica il seguente orario: lunedì 1° gennaio e sabato 6 gennaio sarà in vigore l’orario festivo; venerdì 29, sabato 30 dicembre, martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 gennaio, come negli anni scorsi, sarà in vigore l’orario del sabato tenendo conto sia della chiusura delle scuole sia della contrazione di domanda che normalmente si verifica in questa parte dell’anno. Gli orari si potranno consultare sul sito internet di Amt www.amt.genova.it oppure attraverso i sistemi di infomobilità: Infobus online e Infobus sms. Da lunedì 8 gennaio tornerà in vigore l’orario invernale programmato.



FERROVIA GENOVA CASELLA

Per il periodo natalizio l’orario feriale e quello del sabato resteranno invariati. Nelle giornate di lunedì 1° gennaio e sabato 6 gennaio sarà in vigore il seguente orario festivo:

partenze da Genova: 9.00 - 11.58 - 16.15 - 18.55

partenze da Casella: 7.35 - 10.30 - 14.50 - 17.32

Nella giornate di lunedì 1° e sabato 6 gennaio oltre al servizio festivo sopra indicato, verranno effettuate due corse aggiuntive alle 14.10 da Genova - Manin e alle 16.45 da Casella.



Lunedì 1° e sabato 6 gennaio la biglietteria sarà aperta con orario festivo, mentre nella giornata di venerdì 29 dicembre sarà aperta fino alle 14.30.



BIGLIETTERIE

Nelle giornata di venerdì 29 dicembre le biglietterie di via D’Annunzio 8, via Bobbio 250r, via Avio 9r e la biglietteria della stazione metro di Brignole effettueranno la chiusura anticipata alle ore 14.30.





Il biglietto ordinario da € 1.50 (valido per 110 minuti sulla rete Amt esclusi Navebus e Volabus) e il biglietto da 1 corsa da € 0,90 per ascensori e funicolare Sant’Anna (valido 10 minuti a partire dall’ora indicata nel messaggio di conferma dell’acquisto) si possono acquistare anche via SMS da cellulare e smartphone. Per acquistare il biglietto è necessario inviare un sms al numero 4850209 con testo AMT o ASC a seconda del servizio che si vuole utilizzare. Il biglietto arriva in pochi secondi via SMS. Il costo, che varia a seconda del proprio operatore telefonico, verrà addebitato direttamente sul credito o sul conto telefonico. Il servizio è disponibile per i clienti Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia. Si ricorda che tutti i titoli di viaggio ricevuti via SMS devono essere acquistati prima di accedere ai mezzi AMT.