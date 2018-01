Genova - E’ stato presentato questa mattina da parte del vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari e da Marco Beltrami amministratore unico di Amt il progetto di sperimentazione del bus elettrico.



Circolazione - «Abbiamo fatto un passo in avanti per quanto riguarda la mobilità sostenibile – ha dichiarato Balleari – presentato un veicolo elettrico. Un mese fa circa si è conclusa Genova Smart Week e da quegli incontri è emersa la voglia di questa città di muoversi in determinate direzioni».



Comodità - «Il bus che abbiamo in prova per due mesi è straordinario, ho provato a sedermi al posto di guida – ha proseguito l’assessore alla mobilità – e la visibilità è straordinaria. Rispetto a quelli che sono in servizio attuale nell’ospedale San Martino siamo avanti anni luce. Il mio sogno? Che ci fosse un monte elettrico nelle zone più congestionate dal traffico, non soltanto sui mezzi di Amt ma anche su alcuni veicoli privati».



Fondi - «Per quanto riguarda l’investimento, l’elettrico costa molto ma dobbiamo andare avanti. Intanto vediamo come vanno questi due mesi in cui abbiamo il bus in prova e poi vedremo come muoverci. A me piacerebbe che in tutto il centro ci fossero mezzi elettrici - ha concluso Balleari – ma bisogna aspettare qualche anno».