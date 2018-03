Amt, previste novità a bordo dei bus

Genova - «In arrivo novità in AMT legate all’implementazione del Sistema di Monitoraggio dei bus (SiMon). Nelle prossime settimane verranno eseguiti test tecnici di un modulo aggiuntivo di SiMon che permette di visualizzare, in tempo reale, le immagini riprese dalla telecamera presente sui bus. Non solo registrazione delle immagini, ma una vera e propria finestra aperta sul bus che potrebbe consentire al Centro operativo aziendale di collegarsi in tempo reale con un veicolo dotato di questo sistema e vedere direttamente ciò che accade all’interno del mezzo. Se le diverse fasi di test confermeranno la fattibilità tecnica, si avvieranno tutte le azioni necessarie per la sperimentazione»: lo ha spiegato l'azienda di trasporto tramite una nota.



Sicurezza - «In accordo con AMT e a seguito di quanto ci è stato segnalato dagli autisti, dai genovesi riteniamo preminente la sicurezza dei cittadini e del personale di guida - dichiara Stefano Balleari Vice Sindaco e Assessore alla Mobilità - La nostra amministrazione ritiene prioritario il fattore sicurezza, per questo sosteniamo e condividiamo la sperimentazione di questa nuova possibilità che permetterà di controllare le persone che viaggiano e lavorano sui mezzi pubblici».



Personale - «L'aumento della sicurezza anche sui mezzi pubblici è una priorità della nostra amministrazione anche alla luce dei fatti di cronaca accaduti - precisa Stefano Garassino Assessore alla Sicurezza - Questo sistema garantirà più sicurezza non solo dei cittadini ma anche del personale di AMT che ha tutto il diritto di lavorare sereno e protetto». «La sperimentazione si inquadra in un più ampio progetto di valorizzazione della piattaforma SiMon - sottolinea Marco Beltrami Amministratore Unico di AMT - che mira a sfruttare al meglio i dati e le informazioni raccolte e raccoglibili ai fini del miglioramento del servizio».