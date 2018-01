Apertura anno giudiziario: crescono i furti in casa, in calo le rapine

Genova - «Boom di furti in casa, calo di rapine e estorsioni»: è emerso nella relazione del presidente della Corte d'appello di Genova, Maria Teresa Bonavia, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.



Colpi - «In particolare, nell'anno appena trascorso sono stati 6.405 i furti in appartamento rispetto ai 3.209 dell'anno precedente. Calano le estorsioni (che passano da 311 a 279) e le rapine (da 868 a 739), mentre registra l'aumento dei casi di usura (da 58 a 72). Gli omicidi e le lesioni colpose sono quasi raddoppiate un aumento passando da 365 del 2016 a 629 nel 2017: gli omicidi volontari in particolare sono stati nove».



Reati - «Per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione sono 2088 in totale di cui 92 per peculato e 101 per abuso d'ufficio. Elevato il numero di reati in materia di stupefacenti, per un totale di 2.494 procedimenti, così come quelli in materia edilizia (1446) e inquinamento (689)».