Appalti pulizie Amt, sindacati: «Un pasticcio che rischia di lasciare a casa 110 addetti»

Genova - «L'appalto pulizie Amt è attualmente affidato all' Ati Fidente /b&b . Il mese scorso il consiglio di stato ha dato sentenza favorevole a Idealservice sul ricorso portato avanti rispetto all' aggiudicazione che Amt ha deciso di affidare, dicendo dovrà subentrare Idealservice nell’appalto in corso d' opera. Successivamente Amt ha comunicato a Idealservice il subentro con decorrenza 12 marzo. Il problema è che Fidente dichiara di voler procedere al passaggio del personale ai sensi della legge 428, ovvero come cessione di ramo aziendale, essendo appalto in corso d’opera. Per contro Idealservice sostiene che è un cambio appalto art. 4 ccnl pulizie»: lo hanno dichiarato Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti.



Tutela - «Tra le due aziende che mantengono la loro posizione ci sono i lavoratori tenuti in ostaggio dalla diatriba. Intendiamo tutelare i lavoratori e domani proveremo a mettere insieme tutte le parti, ma a rischio c’è la continuità occupazionale di circa 110 addetti ed il servizio fondamentale per il trasporto pubblico locale», hanno concluso.