Genova - Inditex non si ferma più, e dopo Zara, Bershka e Oysho si appresta ad aprire un altro punto vendita in via XX Settembre. Il colosso dell'abbigliamento spagnolo occuperà infatti gli spazi che sono stati lasciati liberi dalla chiusura di Trony.



A sorgere nella via dello shopping genovese sarà molto probabilmente un punto vendita Pull & Bear. In questi giorni gli operai hanno già iniziato a lavorare per allestire il negozio: ancora non sono chiare le tempistiche per quanto riguarda l’apertura, ma alla luce della rapidità con cui Inditex è solito lavorare, l'apertura è probabile avvenga tra pochi giorni.



Pull & Bear è una catena di abbigliamento principalmente rivolta ai giovani. L'azienda si è già mossa per ricercare personale in vista dell'imminente apertura.