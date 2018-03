Armato di coltello rapina due negozi, 34enne arrestato

Genova - Un uomo di 34 anni di origini napoletani è stato arrestato ieri mattina dalla Polizia per il reato di rapina aggravata.



Colpi - A seguito delle indagini condotte dalla Sezione Criminalità diffusa della Squadra Mobile, e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, gli agenti hanno raccolto a carico dell’uomo gravi elementi di responsabilità in relazione ad una violenta rapina, commessa nel pomeriggio del 29 gennaio scorso, ai danni di una rivendita di prodotti per caffè, in zona Foce. In quell’occasione il 34enne, dopo essersi finto cliente interessato all’acquisto di una macchina da caffè, ha estratto un coltello a serramanico e lo ha puntato alla gola della commessa. L’uomo si era fatto consegnare l’incasso, circa 110 euro, ed aveva intimato alla vittima di chiudersi a chiave nel negozio, prospettandole l’eventualità che altri malintenzionati potessero farvi accesso. Dopo la singolare raccomandazione il rapinatore si era dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.



Indagini - A seguito di articolate indagini, «il medesimo soggetto è stato riconosciuto come il possibile responsabile di una ulteriore rapina, portata a termine il 20 febbraio scorso, presso una profumeria del quartiere di Albaro, dalla quale erano stati sottratti circa 350 euro» Al termine degli atti di rito l’arrestato è stato condotto in carcere.