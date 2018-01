Arrivano i bus elettrici di Atp

Genova - Obiettivo: inquinare meno e risparmiare sul carburante. Sono questi i punti fermi che il trasporto pubblico vorrebbe perseguire per il nuovo anno. Il 19 gennaio, difatti, verrà ufficialmente presentata la prima corriera elettrica di Atp. Lo ha confermato il consigliere delegato ai trasporti della Città metropolitana e azionista di riferimento per l`azienda, Claudio Garbarino.



Il mezzo elettrico riguarderà principalmente i centri storici delle città del levante. Grazie al contributo europeo, il nuovo mezzo rappresenterà un vantaggio anche per quanto riguarda l'acquisto. L'accordo sindacale che ha confermato l'acquisto è stato siglato lo scorso 27 dicembre in Città Metropolitana, il quale ufficializza l'arrivo dei finanziamenti per l`acquisto di nuovi bus e per le tecnologie.