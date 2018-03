Atp: corse sospese ai Giovi, alla Guardia e al Turchino

Genova - Attualmente le principali linee Atp sono garantite per circa il 95 per cento. Problemi con sospensione delle corse si segnalano in sei casi, che riguardano l’entroterra di Genova e in particolare le zone più elevate dove è in corso dalle prime ore della giornata una copiosa nevicata. A provocare le sospensioni e le variazioni del servizio è la mancata pulizia delle strade comunali e provinciali interessate.



GRUPPO C

Passo del Turchino. Impraticabilità della strada. Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente limitate a Mele.



GRUPPO EHBolzaneto - Santuario N.S. della Guardia. Impraticabilità della strada. Le corse sono momentaneamente sospese. Serra (Via Caffaro) – Valleregia. Impraticabilità della strada, le corse sono momentaneamente sospese.



GRUPPO F Passo dei Giovi al momento non viene raggiunto. Nenno - Sorrivi – Montemaggio. Impraticabilità della strada, le corse sono momentaneamente sospese. Paveto – Fumeri. Impraticabilità della strada, le corse sono momentaneamente sospese. Vobbia – Vallenzona, le corse sono momentaneamente sospese.



GRUPPO M

Traso Alto. Impraticabilità della strada da Traso Alto a Traso (in discesa). Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse da Traso Alto verso Bargagli transitano da Sant’Alberto. Cisiano. Impraticabilità della strada. Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse sono momentaneamente limitate a Viganego.