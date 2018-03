Atp, in arrivo le nuove corriere

Genova - Buone notizie per i passeggeri che ogni giorno salgono a bordo delle corriere Atp. La modernizzazione dei mezzi ha subito una forte accelerazione grazie a due diverse procedure di bando per la fornitura di nuovi bus. La prima si è chiusa recentemente e riguarda l’acquisizione di 10 nuovi mezzi da 12 metri tipo “Crossway Line, Diesel Euro 6”, che verranno impiegati soprattutto nelle linee dell’entroterra e in particolare sui tracciati che transitano sull’autostrada A7.



Corriere - «Si tratta di una risposta concreta a quelle che sono le richieste e le esigenze dei nostri clienti, che giustamente hanno più volte segnalato la necessità di poter viaggiare a bordo di corriere più comode e moderne – spiega il presidente di Atp Esercizio Enzo Sivori - noi abbiamo avviato una campagna di modernizzazione molto seria e per quanto riguarda i primi acquisti, abbiamo già chiuso la gara per dieci nuovi mezzi da 12 metri. Il fornitore è Iveco e i nuovi mezzi entreranno materialmente in servizio entro la prossima primavera, al massimo in aprile».



Linee - «Il costo dell’operazione è di circa 3,3 milioni di euro e i mezzi in questione

sono. Quello relativo ai mezzi da 12 metri impegnati nelle linee dell’entroterra del Genovesato e in particolare in Valle Scrivia, non è l’unica acquisizione in atto. Proprio in questi giorni, con data di pubblicazione del 2 marzo, è partito un nuovo bando per l’acquisto di 24 autobus interurbani classe II da 10,5 metri. La spesa prevista è di 5 milioni di euro e la gara si chiuderà il 6 aprile prossimo. Dopo quella data occorreranno i tempi tecnici per l’apertura delle buste, la verifica dei requisiti dei partecipanti e l’assegnazione della fornitura. Le 24 corriere, che verranno utilizzate in tutte le linee di Atp, saranno attive durante la prossima estate».